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Кому подойдет реклама в Google Performance Max?

Google Performance Max — это инновационная маркетинговая кампания Google, призванная помочь рекламодателям максимизировать эффективность и охват их рекламы с помощью автоматизации и машинного обучения.

Кому подойдет реклама в Google Performance Max?

Используя единую кампанию для одновременного размещения объявлений на всех доступных платформах Google, эта технология может значительно упростить управление рекламой и оптимизировать результаты для широкого круга бизнесов.

Подробнее о работе с Google Performance Max можно узнать по ссылке https://adwservice.com.ua/ru/google-performance-max/. А мы далее расскажем об основных принципах использования этого инструмента.

Какие задачи может выполнять Google Performance Max?

  1. Повышение узнаваемости бренда. Размещая привлекательные объявления на YouTube, в Gmail, Картах и других площадках Google, Performance Max может значительно повысить видимость бренда. Согласно данным Google, рекламодатели в среднем получают на 18% больше конверсий при том же бюджете, переключаясь с обычных кампаний на Performance Max.
  2. Генерация лидов. Умные алгоритмы будут отдавать приоритет показам именно для аудиторий с наилучшей вероятностью конверсии, обеспечивая стабильный поток качественных лидов.
  3. Увеличение продаж на сайте. Performance Max поможет находить пользователей, готовых к покупке здесь и сейчас, и приводить их на сайт. Система автоматически оптимизирует ставки и аукционы для максимизации конверсий и дохода.
  4. Продвижение мобильных приложений. Кампании будут оптимизироваться на установки приложения, действия внутри него или другие ценные события.
  5. Задействование нескольких рекламных каналов в рамках одного инструмента. К примеру, если Ваша цель — увеличить число визитов в физические магазины, система будет оптимизировать кампанию по данным от GPS-трекеров и учитывать офлайн-продажи, связанные с онлайн-рекламой.

Для кого подходят кампании с максимальной эффективностью?

Кому подойдет реклама в Google Performance Max?

Наибольшую эффективность кампании Google Performance Max показывают для:

  • Небольших бизнесов и команд с ограниченным временем и бюджетом на рекламу, автоматизация и оптимизация Performance Max может стать находкой. Вместо настройки и управления множеством отдельных кампаний, единая кампания Performance Max поможет эффективно охватить аудиторию и достичь целей.
  • Компаний, которым важны измеримые результаты рекламы — конверсии, продажи, лиды — алгоритмы машинного обучения Performance Max позволят автоматически оптимизировать ресурсы для достижения наилучшей эффективности. Постоянно анализируя большие массивы данных, система направит бюджет туда, где он даст наибольший эффект.
  • Увеличения узнаваемости бренда и привлечения новых клиентов. Охватывая все рекламные площадки Google, включая YouTube, Gmail, Карты и Discover, Performance Max поможет брендам выйти на ранее недоступные аудитории.
  • Продуктов и услуг, где путь клиента от первого контакта до покупки достаточно длинный, функции Performance Max по отслеживанию конверсий в офлайне и учету отложенных конверсий будут очень полезны. Это позволит точнее измерить и оптимизировать весь маркетинговый путь пользователя.
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