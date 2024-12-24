Кому подойдет реклама в Google Performance Max?

Google Performance Max — это инновационная маркетинговая кампания Google, призванная помочь рекламодателям максимизировать эффективность и охват их рекламы с помощью автоматизации и машинного обучения.

Используя единую кампанию для одновременного размещения объявлений на всех доступных платформах Google, эта технология может значительно упростить управление рекламой и оптимизировать результаты для широкого круга бизнесов.

Подробнее о работе с Google Performance Max можно узнать по ссылке https://adwservice.com.ua/ru/google-performance-max/. А мы далее расскажем об основных принципах использования этого инструмента.

Какие задачи может выполнять Google Performance Max?

Повышение узнаваемости бренда. Размещая привлекательные объявления на YouTube, в Gmail, Картах и других площадках Google, Performance Max может значительно повысить видимость бренда. Согласно данным Google, рекламодатели в среднем получают на 18% больше конверсий при том же бюджете, переключаясь с обычных кампаний на Performance Max. Генерация лидов. Умные алгоритмы будут отдавать приоритет показам именно для аудиторий с наилучшей вероятностью конверсии, обеспечивая стабильный поток качественных лидов. Увеличение продаж на сайте. Performance Max поможет находить пользователей, готовых к покупке здесь и сейчас, и приводить их на сайт. Система автоматически оптимизирует ставки и аукционы для максимизации конверсий и дохода. Продвижение мобильных приложений. Кампании будут оптимизироваться на установки приложения, действия внутри него или другие ценные события. Задействование нескольких рекламных каналов в рамках одного инструмента. К примеру, если Ваша цель — увеличить число визитов в физические магазины, система будет оптимизировать кампанию по данным от GPS-трекеров и учитывать офлайн-продажи, связанные с онлайн-рекламой.

Для кого подходят кампании с максимальной эффективностью?

Наибольшую эффективность кампании Google Performance Max показывают для: