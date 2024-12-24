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Квантові комп'ютери можуть допомогти хакерам зламати шифрування біткоїн-гаманців та навіть транзакцій

Квантові компютери можуть допомогти хакерам зламати шифрування біткоїн-гаманців та навіть транзакцій

Це ставить під загрозу безпеку всієї мережі — The Wall Street Journal.

Квантові обчислення становлять серйозну загрозу для біткоїну, оскільки дозволяють хакерам зламувати шифрування, що захищає цифрові гаманці. Нещодавня заява Google про прорив у розробці нового квантового чіпа Willow показує, наскільки швидко розвивається ця технологія.

Хоча фахівці вважають, що створення квантового комп'ютера, здатного зламати біткоїн, займе близько десяти років, загроза вже потребує уваги. Експерти попереджають, що такий злом може призвести до багатотрильйонних втрат на криптовалютному ринку та у фінансовій системі загалом.

Квантові технології можуть дозволити хакерам атакувати монети в процесі транзакції, доки мережа підтверджує перекази. Це поставить під загрозу всю мережу біткоїну, а не лише окремі біржі, як це відбувається зараз.

Джерело: https://t.me/znua_live/182529

Новости портала «Весь Харьков»

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