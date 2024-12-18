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Бенксі поділився в Instagram новою загадковою роботою

Бенксі поділився в Instagram новою загадковою роботою

Британський анонімний художник Бенксі у понеділок, 16 грудня, поділився в своєму Instagram новим загадковим графіті. Це перша публікація з моменту, як у серпні митець представив серію робіт з тваринами в різних точках Лондону.

Нова робота, місцезнаходження якої художник не вказав, зображує матір, яка годує грудьми немовля. Малюнок ніби відсилає до зображень Мадонни із немовлям. Жіночі груди візуально наче проколює іржава труба, з якої сочиться брудна, іржава вода, а малюк має розгублений вигляд.

Користувачі Мережі сперечаються про сенс нової роботи Бенксі

Бенксі не залишив ані локації, ані підпису до свого графіті. Тож під постом коментатори висловлюють свої припущення щодо значення нової роботи. Дехто висловлює припущення, що це натяк на місто Віфлеєм, розташоване на західному березі Палестини, та війну між Ізраїлем та ХАМАС.

"Остання робота Бенксі потребує не лише одного значення. Вона може показувати боротьбу матерів, вплив війни або навіть темний бік сучасної релігії. Кожен бачить її під власним кутом зору, сформованим його світоглядом", - сперечається інша коментаторка.

Роботи Бенксі в Україні

Роботи британського художника є й в Україні. Їх вперше помітили у перший рік повномасштабного вторгнення росії, у листопаді 2022 року, в різних містах Київської області, що постраждали від дій окупантів.

Традиційно в Instagram художник підтвердив, що графіті у Бородянці, Ірпені, Гостомелі, Горенці та Києві створив саме він. Бенксі виклав відео, що показувало процес роботи над малюнками.

Як і в Британії, з роботами Бенксі в Україні теж стаються пригоди: одне з них, в Ірпені, намагалися зрізати зі стіни і викрасти серед білого дня, іншому, в Києві, – почали домальовувати та доклеювати різні нові деталі. Деякі – вкрили захисним склом.

У квітні 2023 року графіті, за стилем схоже на роботи Бенксі, знайшли навіть в деокупованому місті Ізюм Харківської області.

Джерело: life.pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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