Співпрацював з ворогом під час окупації Куп’янщини: викрито колаборанта

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 47-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, встановлено особу ще одного пристосуванця, який намагався побудувати кар’єру при окупаційній адміністрації держави-агресора. Колаборантом виявився мешканець смт Дворічна Куп’янського району. У період, коли населений пункт перебував під контролем загарбників, чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. помощника начальника Двуречанского территориального управления Купянской военно-гражданской администрации Харьковской области».

Підозрюваний займався вирішенням соціально-побутових питань мешканців с. Кам’янка Куп’янського району, давав розпорядження з благоустрою населеного пункту, організовував видачу місцевому населенню дров, а також грошових коштів у розмірі 10 000 російських рублів під виглядом гуманітарної допомоги від держави-агресорки.

Наразі підозрюваний переховується від слідства — вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ № 1 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — оперативно-розшуковий відділ 4 прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости