США розсекретили документи про вбивство Кеннеді

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▪ ️ЦРУ намагалися не допустити розсекречення документа зі згадуванням ролі СРСР у підготовці замаху

▪ ️В основі документа — дзвінок до посольства США в Австралії. Той, хто дзвонив, представився польським шофером з посольства СРСР і заявив, що "радянський уряд фінансував замах" на Кеннеді

▪️ СРСР встановили нагороду за вбивство у $100 тисяч

▪️ Австралійська влада вважала того, що дзвонить "психічно неврівноваженим", але не змогли встановити його особистість

Джерело: https://t.me/zahid_golovne_ua/53114

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