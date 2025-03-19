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США розсекретили документи про вбивство Кеннеді

США розсекретили документи про вбивство Кеннеді

В архіві - 80 тисяч сторінок:

▪ ️ЦРУ намагалися не допустити розсекречення документа зі згадуванням ролі СРСР у підготовці замаху

▪ ️В основі документа — дзвінок до посольства США в Австралії. Той, хто дзвонив, представився польським шофером з посольства СРСР і заявив, що "радянський уряд фінансував замах" на Кеннеді

▪️ СРСР встановили нагороду за вбивство у $100 тисяч

▪️ Австралійська влада вважала того, що дзвонить "психічно неврівноваженим", але не змогли встановити його особистість

США розсекретили документи про вбивство Кеннеді

США розсекретили документи про вбивство Кеннеді

США розсекретили документи про вбивство Кеннеді

Джерело: https://t.me/zahid_golovne_ua/53114

Новости портала «Весь Харьков»

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