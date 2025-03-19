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США розсекретили документи про вбивство Кеннеді
В архіві - 80 тисяч сторінок:
▪ ️ЦРУ намагалися не допустити розсекречення документа зі згадуванням ролі СРСР у підготовці замаху
▪ ️В основі документа — дзвінок до посольства США в Австралії. Той, хто дзвонив, представився польським шофером з посольства СРСР і заявив, що "радянський уряд фінансував замах" на Кеннеді
▪️ СРСР встановили нагороду за вбивство у $100 тисяч
▪️ Австралійська влада вважала того, що дзвонить "психічно неврівноваженим", але не змогли встановити його особистість
Джерело: https://t.me/zahid_golovne_ua/53114