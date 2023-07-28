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Стала «директоркою» ліцею при окупантах і впроваджувала стандарти освіти рф – викрито вчительку з Харківщини

Стала «директоркою» ліцею при окупантах і впроваджувала стандарти освіти рф – викрито вчительку з Харківщини

Викрито ще одну освітянку, яка співпрацювала з ворогом під час окупації Куп’янщини. До повномасштабного вторгнення рф в Україну жінка працювала вчителем. «Подружившись» з окупантами, вона отримала підвищення.

За даними слідства, у червні минулого року жінка обійняла посаду «в.о. директора «Гусинского лицея Кондрашовского сельского совета ВГА Купянского района», повідомили в прокуратурі Харківської області.

Новоспечена «директорка» ліцею повідомила вчителям про впровадження у навчальному закладі стандартів освіти рф та зібрала списки педагогів, готових працювати на таких умовах.

Помічниця окупантів також організувала завезення підручників російською мовою, а у серпні минулого року разом з іншими вчителями пройшла курс підвищення кваліфікації у місті курськ російської федерації, щоб оволодіти методикою викладання за стандартами освіти держави-агресорки. 

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За клопотанням прокурорів підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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