“Староста” окупованого села отримала підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 52-річній жінці у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрювана, знаходячись на території на той час окупованої Шевченківської територіальної громади Куп’янського району, стала співпрацювати з представниками країни-агресора та обійняла посаду так званого «старости села Василенкове».

З червня по вересень 2022 року жінка брала участь у засіданнях окупаційної влади. Діючи за вказівками представників РФ, підозрювана збирала дані та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного та гуманітарного характеру.

Агентство Телевидения Новости