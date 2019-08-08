Суд освободил от наказания полковника, руководившего избиением активистов Евромайдана

Согласно постановлению суда, зарегистрированного в базе Единого государственного реестра судебных решений, суд установил, что бывший замначальника Харьковского городского управления милиции Александр Гапура приказал силой разогнать активистов, хотя видел, что они не вооружены, тем не менее ему далось избежать наказания.

По данным суда, обвиняемый Александр Гапура занимал должность заместителя начальника Харьковского городского управления ГУ МВД Украины в Харьковской области, полковник.

Днем 19 февраля 2014 года возле входа в Академию внутренних войск МВД Украины в Харькове проходил согласованный с правоохранителями пикет с требованием недопущения курсантов к разгону активистов Евромайдана в Киеве. Правоохранители утвердили план охраны порядка и безопасности дорожного движения во время указанного мероприятия, который подписал обвиняемый. За порядком должны были следить 190 сотрудников районных отделов полиции, ГАИ, а также батальонов особого назначения "Беркут" и "Грифон".

"Будучи лично присутствовавшим на месте проведения митинга ЛИЦО_1 было осведомлено и лично видело, что митингующие были невооруженными мирными гражданами, в том числе молодые женщины, мужчины преклонного возраста, а также работники средств массовой информации, которые не имели намерения и возможности причинить вред и оказывать физическое сопротивление оснащенным специальными средствами спецподразделениям милиции", - говорится в тексте документа.

В 17:10 бойцы "Грифона" и "Беркута" с применением силы и специальных средств разогнали демонстрантов. В результате таких действий несколько человек получили телесные повреждения.

После разгона по указанию обвиняемого образовали периметр у ворот академии. При этом полковник видел, что в периметре находятся представители СМИ. Однако он не приказал "остановить проникновение сквозь оцепление работников милиции... около 100 организованных и заранее подготовленных неустановленных следствием лиц, так называемых "титушек", у большинства из которых были подготовлены деревянные черенки для лопат, что указывало на наличие у них цели совершения умышленных правонарушений, в том числе нанесения телесных повреждений гражданам".

При этом несколько "титушек", находясь в окружении правоохранителей, повредили камеру оператора ТРК "Фора", завладели штативом, повредили монитор видеокамеры видеооператора телеканала ICTV, а также нанесли последнему травмы. Журналистка указанного канала также получила травмы.

"Непосредственно наблюдая за всеми указанными событиями заместитель начальника ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области ЛИЦО_1, потакая многочисленным преступлениям, на указанное никак не отреагировал, фактически самоустранился от выполнения возложенных на него обязанностей и допустил возникновение массовых беспорядков", - сказано в материалах дела.

Суд также отмечает, что ни один из "титушек" задержан не был. Наоборот они беспрепятственно вышли из окружения правоохранителей и продолжили избивать граждан. Кроме того, под руководством обвиняемого были задержаны и доставлены в полицию 12 невооруженных митингующих, на которых незаконно составили административные протоколы по ст.185 КУоАП.

В судебном заседании защитник обвиняемого заявил ходатайство об освобождении Гапуры от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Прокурор ходатайство поддержал и просил удовлетворить. Суд удовлетворил ходатайство и освободил Гапуру от уголовной ответственности за совершение преступления по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины в связи с истечением сроков давности.

Агентство Телевидения Новости