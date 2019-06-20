Суд отменил подозрение Мусееву

21 мая 2019 Киевский райсуд Харькова (судья Колесник Светлана Андреевна) отменил подозрение экс-главе Администрации Холодногорского района Максиму Мусееву.

Об этом стало известно из постановления Кассационного уголовного суда Верховного суда от 18 июня 2019 года, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

В ХАЦ напомнили, что отменить подозрение фигуранту стала возможным после внесения в УПК печально известных «поправок Лозового». Но с марта 2018 года, когда они вступили в силу, это единичный случай на десятки тысяч ходатайств, когда суд удовлетворяет жалобу адвоката подозреваемого и отменяет сообщение о подозрении.

Особое внимание активисты Харьковского антикоррупционного центра обратили на то, что в реестре судебных решений нет никакого постановления Киевского райсуда по жалобам и заявлениям Мусеева и его представителя, в том числе и отмены подозрения. Кроме этого ни одного решения в Едином государственном реестре судебных решений нет по уголовному производству №2218220000000194 от 11 августа 2018 года, по которому и расследуется дело по Мусееву.

Вообще за почти год расследования, которое касается дела Максима Мусеева, в реестре судебных решений можно найти только одно решение - решение Кассационного уголовного суда Верховного суда от 18 июня 2019 года, отмечают в ХАЦ.

Напомним, что экс-главу райадминистрации Холодногорского района Харькова Максима Мусеева обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст.111 УК Украины).

Прокуратура Харьковской области подала апелляцию на решение Киевского райсуда. Апелляция должна была состояться 13 июня в 9:30 в Харьковском апелляционном суде.

Но заседание не состоялось, так как защитник Максима Мусеева, Юрий Вишневецкий, обратился в Кассационный уголовного суда в составе Верховного Суда о направлении уголовного производства по апелляционной жалобе прокурора Харьковской области, из Харьковского апелляционного суда в другой суд апелляционной инстанции.

Адвокат мотивировал ходатайство тем, что Максим Мусеев, имеет свои оппозиционные политические взгляды и свою публичную критику власти Украины, в частности, правоохранительных структур Харьковской области. Поэтому, по мнению защитника, эти обстоятельства делают невозможным обеспечение беспристрастности суда в пределах юрисдикции Харьковского апелляционного суда.

Агентство Телевидения Новости