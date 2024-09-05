Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:45
Просмотров: 97

Суд відправив під варту одного з учасників незаконного переправлення нардепа через державний кордон (ВІДЕО)

Суд відправив під варту одного з учасників незаконного переправлення нардепа через державний кордон (ВІДЕО)

Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа через державний кордон. Підозрюваний має можливість внести заставу у 5 млн грн.

Нагадаємо, 23 серпня 2024 року нардеп, який підозрюється у нападах на громадян незаконно перетнув кордон України з Республікою Молдова в районі пункту пропуску «Павлівка».

За даними слідства, йому допомогли троє подільників. Їм наразі повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України, одного було затримано.

Останній контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча.

Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Джерело: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Відмова Монголії заарештувати путіна – це відверте нехтування міжнародними законами і правом
Сегодня 10:47    10
ДБР завершило слідство щодо судді-викрадача
Сегодня 10:34    43
СБУ та Нацполіція затримали наркозалежних, які за гроші з рф підпалювали військові пікапи у Черкасах
Сегодня 10:09    67
Україні списали 9 мільярдів доларів боргу після реструктуризації – Мінфін
Сегодня 09:57    100
БЕБ про справу Коломойського: до схеми з легалізації 4 млрд причетний банк втікача Курченка
Сегодня 09:10    84
Монголия. Чёрное и белое
Сегодня 08:59    120
Україна готується до тиску МВФ щодо девальвації гривні та підвищення податків – Bloomberg
Сегодня 08:48    111
Послу Великої Британії в Україні подарували макет дрона MAGURA V5
Сегодня 08:27    125
Оперативна інформація станом на 08.00 05.09.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:17    122
По состоянию на начало сентября 2024 года российские оккупанты повредили 1658 объектов медучреждений и разрушили полностью еще 216
Сегодня 08:06    88
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 