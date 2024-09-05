Суд відправив під варту одного з учасників незаконного переправлення нардепа через державний кордон (ВІДЕО)

Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа через державний кордон. Підозрюваний має можливість внести заставу у 5 млн грн.

Нагадаємо, 23 серпня 2024 року нардеп, який підозрюється у нападах на громадян незаконно перетнув кордон України з Республікою Молдова в районі пункту пропуску «Павлівка».

За даними слідства, йому допомогли троє подільників. Їм наразі повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України, одного було затримано.

Останній контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча.

Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Джерело: dbr.gov.ua

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