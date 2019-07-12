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Суд вынес приговор торговцу психотропами

Суд вынес приговор торговцу психотропами

Прокуратура доказала в суде, что 34-летний мужчина систематически сбывал особо опасное психотропное вещество PVP.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры,в течение сентября-ноября было проведено несколько оперативных закупок, во время которых осужденный мужчина сбыл пакеты с запрещенным веществом. Одну «дозу» наркоделец оценивал в 250 гривен. Во время обысков в квартире злоумышленника обнаружили и изъяли 24 пакетика с PVP общим весом почти 1,8 г, что является крупным размером.

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасных психотропных веществ и приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.

 

Агентство Телевидения Новости

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