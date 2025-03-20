Суддю-корупціонера звільнено з Полтавського апеляційного суду

Суддю Полтавського апеляційного суду, стосовно якого НАБУ і САП подали дисциплінарну скаргу до Вищої ради правосуддя, звільнено з посади

Це вже другий суддя цього суду, якого звільнили за ініціативи антикорупційних органів.

Дисциплінарна скарга ґрунтувалася на доказах, здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. Детективи зокрема виявили намагання судді вплинути на ухвалення іншою суддею «потрібного» рішення стосовно його близького родича, а також факти позапроцесуального спілкування з адвокатом, який не був учасником судового процесу, щодо справи про адміністративне правопорушення, яка перебувала у його провадженні судді.

19.03.2025 Вища рада правосуддя врахувала аргументи детективів та прокурорів та застосувала до судді дисциплінарне стягнення – подання про звільнення з посади.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3110

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