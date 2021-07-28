Сурогатне материнство за підробленими документами і смерть двох новонароджених — двом співробітникам центру репродуктивної медицини повідомлено про підозру

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру одному з керівників центру репродуктивної медицини за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України), а також лікарю цього ж медичного закладу за фактом неналежного виконання професійних обов’язків (ч. 2 ст. 140 КК України).

За даними слідства, у 2018 році одним з центрів репродуктивної медицини, розташованим у м. Києві, громадянці України надано підроблені документи про те, що у неї встановлено діагноз «безпліддя». На той момент жінка насправді була вагітною, а в січні 2019 року народила вже третю дитину.

На підставі підроблених документів зазначена жінка, перебуваючи у фіктивному шлюбі з громадянином Китаю, взяла участь у програмі сурогатного материнства. Послуги із штучного запліднення надавались тим же медичним закладом, що і видав підроблені документи про її безпліддя.

Після народження та проведення реєстрації дитини, народженої сурогатною матір’ю, громадянин Китаю отримав таким чином право вивезти новонароджену дитину за кордон.

23 липня цього року проведено обшуки у медичному закладі та за місцем мешкання фігурантів провадження, у ході яких вилучено документи та інші докази протиправної діяльності.

Наразі встановлюється причетність зловмисників до організації торгівлі людьми за кордон.

Крім того, встановлено, що у 2019 році через те, що лікар вказаного центру репродуктивної медицини неналежно виконував свої професійні обов’язки та проводив запліднення жінок попри медичні показання, настала смерть двох новонароджених дівчат.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Санкція ч. 1 ст. 366 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Санкція ч. 2 ст. 140 передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Источник: khar.gp.gov.ua

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