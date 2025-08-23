TikTok заблокував канал підсанкційного Артема Дмитрука, який є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук. Через цей канал розповсюджувалися наративи, співзвучні російській пропаганді.

Нагадаємо, канал А. Дмитрука в YouTube був заблокований на території України в липні ц.р.

Раніше щодо А. Дмитрука були запроваджені санкції РНБОУ, введені в дію указами Президента України від 25 травня 2025 року та від 22 червня 2025 року.

Протягом останнього часу на території України YouTube заблокував понад 35 каналів осіб, які поширюють співзвучні російській пропаганді наративи та були пов'язані з особами, відносно яких запроваджено санкції.

Центр продовжує виявляти джерела поширення проросійських наративів.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15363

