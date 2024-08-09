Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:05
Просмотров: 123

Тисяча доларів США за отримання відстрочки від мобілізації: у Харкові затримано зловмисника

Тисяча доларів США за отримання відстрочки від мобілізації: у Харкові затримано зловмисника

9-річний зловмисник розробив злочинну схему отримання грошей з цивільних громадян за вплив на прийняття рішення працівниками РТЦК та СП щодо оновлення особистих даних та надання відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В липні зловмисник запропонував чоловіку допомогти оновити його особисті дані у військовому квитку та отримати відстрочку від мобілізації. Свої «послуги» він оцінив у 1 тисячу доларів США. При цьому зловмисник додав, що іншим чином чоловік не зможе оновити свої дані та вимусив погодитися на його пропозицію.

Після отримання грошей фігурант обіцяв оновити дані у військовому квитку та надати відстрочку від мобілізації строком на 12 місяців на підставі захворювання, яке потребує лікування.

Правоохоронці затримали зловмисника після отримання грошей. Речові докази вилученні.

Слідчими відділення поліції № 2 ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою 242 000 гривень.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 