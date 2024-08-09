Тисяча доларів США за отримання відстрочки від мобілізації: у Харкові затримано зловмисника

9-річний зловмисник розробив злочинну схему отримання грошей з цивільних громадян за вплив на прийняття рішення працівниками РТЦК та СП щодо оновлення особистих даних та надання відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В липні зловмисник запропонував чоловіку допомогти оновити його особисті дані у військовому квитку та отримати відстрочку від мобілізації. Свої «послуги» він оцінив у 1 тисячу доларів США. При цьому зловмисник додав, що іншим чином чоловік не зможе оновити свої дані та вимусив погодитися на його пропозицію.

Після отримання грошей фігурант обіцяв оновити дані у військовому квитку та надати відстрочку від мобілізації строком на 12 місяців на підставі захворювання, яке потребує лікування.

Правоохоронці затримали зловмисника після отримання грошей. Речові докази вилученні.

Слідчими відділення поліції № 2 ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою 242 000 гривень.

Агентство Телевидения Новости