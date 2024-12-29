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ТОП NEWS від ДБР

ТОП NEWS від ДБР

У 2024 році ДБР продовжило виявляти та розслідувати чимало злочинів, що послаблювали нашу економіку та обороноздатність. Велика кількість чиновників отримали справедливі вироки суду, також є ті, хто незабаром відповідатиме перед Фемідою за шахрайство, зраду та розпалювання національної ворожнечі.

Сьогодні у «ТОП NEWS» ми зібрали кримінальні провадження в яких фігурують загальновідомі політики та топправоохоронці. Цьогоріч ДБР завершило ці справи та передало їх до суду.

1. За матеріалами ДБР судитимуть керівництво фсб та росгвардії (https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-suditimut-kerivnictvo-fsb-ta-rosgvardii-i-kolishne-kerivnictvo-sbu)

2. Перед судом постане нардеп від ОПЗЖ, який фінансував Росгвардію в Криму (https://dbr.gov.ua/news/suditimut-nardepa-vid-opzzh-yakij-finansuvav-rosgvardiyu-v-krimu)

3. Суд розглядатиме справу чинного нардепа, обвинуваченого у держзраді та колабораціонізмі (https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-suditimut-chinnogo-nardepa-obvinuvachenogo-u-derzhzradi-ta-kolaboracionizmi)

ДБР робить усе аби винні були покарані, відповідальність була невідворотною, а закон один для всіх!

Нехай Новий рік стане для нас роком МИРУ ТА ПЕРЕМОГИ! Добра, тепла та затишку у ваших серцях та оселях!

Детальніше дивіться у відео

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5023

Новости портала «Весь Харьков»

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