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Трьом ексміністрам оборони України повідомлено про підозру у держзраді

Трьом ексміністрам оборони України повідомлено про підозру у держзраді

Трьом колишнім міністрам оборони України повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, з березня 2010 року по лютий 2014 року в період перебування підозрюваними на посаді Міністра оборони України приймалися рішення про відчуження та реалізацію боєздатного озброєння і військової техніки, фактична наявність якої була нижчою за потреби Збройних Сил України", – говориться у повідомленні. (Найімовірніше, йдеться про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна і Павла Лебедєва.)

Зазначено, що йдеться про сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем, десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів, сотні одиниць гусеничної та колісної техніки, десятки бойових літаків та вертольотів. А також – про мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів й тисячі ракет.

"Вказаного озброєння вкрай не вистачало Силам оборони України на початку військової агресії рф у лютому 2014 року та до цього часу. Незаконні рішення підозрюваних призвели до зниження рівня боєздатності Збройних Сил України, обороноздатності держави та заподіяли тяжкі наслідки", – стверджують в Офіс Генерального прокурора.

"Своїми діями ексміністри оборони завдали шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, а також надали рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у жовтні 2023 року Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства Олега Дзюби, які підозрюються в роботі на агресора.

Раніше повідомлялося, що майно проросійського екс-міністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду державного майна України. Дмитра Табачника заочно засудили до 15 років тюрми. Суд визнав його визнали винним за трьома статтями ККУ: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, пособництво державі-агресору, порушення законів та звичаїв війни.

Джерело: epravda.com.ua

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