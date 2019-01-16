В аэропорту за торговлю людьми задержали харьковчанку

В Харьковском международном аэропорту правоохранители задержали 26-летнюю харьковчанку, которая вербовала женщин для их сексуальной эксплуатации за рубежом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Задержали злоумышленницу в рамках уголовного производства по факту торговли людьми, открытого в январе 2019 года по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что 26-летняя женщина вместе с неустановленным лицом в начале года подыскала на территории Харькова 24-летнюю девушку. Используя уязвимое состояние девушки из-за тяжелых личных обстоятельств, харьковчанка завербовала ее с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Республики Кипр.

При попытке отправки девушки за границу злоумышленница была задержана полицейскими на территории международного аэропорта «Харьков».

Злоумышленнице уже сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления.

Сейчас задержанная находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости