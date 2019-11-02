В Богодухове обокрали редакцию газеты

Информация о происшествии на улице Ахтырской в ​​Богодухове поступила в районную полицию утром 31 октября.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место выезжала следственно-оперативная группа Богодуховского ОП.

Полицейские установили, что неизвестные отжали окно и проникли в помещение редакции богодуховской районной газеты "Маяк", где похитили 6000 гривен, ноутбук и фотоаппарат.

Кроме того, по словам главного редактора Татьяны Чернышевой, забрали вазу с цветами, шампанское, вино и вещи - куртку, шарф

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Полицейские устанавливают личности людей, которые могут быть причастны к краже.

Агентство Телевидения Новости