В Бучі, виявляється, теж були зрадники

СБУ затримала агента фсб, який коригував комбіновані удари рашистів по Києву.

Як встановило розслідування, зловмисник діяв на замовлення фсб, а його головним завданням було знайти і передати ворогу координати ППО та мобільних вогневих груп, які обороняють Київ.

Олександр Поліщук, якому 41 рік, уродженець Харківщини, мешкав у Бучі, куди переїхав до повномасштабного вторгнення.

Про нього кажуть, що він типовий «ждун», який під час окупації Бучі отримував гуманітарку від окупантів.

Пішов на співпрацю з ворогом не за гроші, а за ідеологічними переконаннями.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/75497

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