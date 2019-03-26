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В центре Харькова ограбили кафе (видео)

В центре Харькова ограбили кафе (видео)

25 марта около 17:00 в кафе в центре Харькова двое злоумышленников похитили деньги из кассы кафе.

Первыми о происшествии сообщили пользователи соцсетей, опубликовав соответствующее видео с места происшествия.

По их данным, ограбление произошло в одном из кафе «Свитер», которое расположено на улице Пушкинской.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в кафе зашли двое неизвестных мужчин, которые, отвлекая продавца, похитили из кассы деньги в сумме около 2000 гривен.

Данное событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. 

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.


Агентство Телевидения Новости

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