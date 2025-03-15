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В Германии решили отдать под суд отправивших в Крым турбины менеджеров Siemens

В Германии решили отдать под суд отправивших в Крым турбины менеджеров Siemens

Окружной суд Гамбурга начал уголовное преследование двух бывших руководителей промышленного концерна Siemens, обвиняемых в нарушении санкционного режима путем содействия экспорту газовых турбин в аннексированный россией Крым. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело о нарушении санкций было возбуждено весной 2024 года — прокуратура Гамбурга предъявила обвинения четырем жителям ФРГ и одному человеку с франко-швейцарским гражданством. Однако позже окружной суд прекратил расследование против трех фигурантов из-за отсутствия оснований для преследования, говорится в материалах суда. Имена обвиняемых по этому делу в суде не назвали.

Представитель Siemens сообщил, что компания не может комментировать текущие судебные разбирательства, но заявил, что дело не направлено против концерна, а обвиняемые больше там не работают. В Siemens Energy, владеющей владеет турбинным бизнесом концерна, от комментариев отказались, поскольку двое обвиняемых уже не являются сотрудниками компании.

В соответствии с санкциями Евросоюза и США западным компаниям запрещено поставлять энергию или энергооборудование в Крым, который россия аннексировала в 2014 году. Однако несмотря на ограничения, турбины Siemens для выработки электроэнергии были поставлены в 2017 году на две электростанции, которые рф строит на полуострове. Тогда в Siemens заявили, что продали турбины российскому заказчику, ожидая, что они будут установлены на электростанциях в россии, и не знали о планах по их отправке в Крым.

После начала войны россии против Украины в феврале 2022 года страны Запада ввели в отношении рф масштабные санкции, включающие запрет на поставки технологий и оборудования для военной, авиационной, нефтегазовой и других отраслей. Однако россия регулярно находит способы обхода блокировок. Например, в июле 2024 года стало известно, что в страну продолжали завозить сотни тысяч партий западных полупроводников, которые могут быть использованы для производства вооружений, на миллиарды долларов. Как показало расследование The New York Times, для обеспечения закупок была создана огромная сеть подставных компаний, а значительная часть чипов поступала через Гонконг.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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