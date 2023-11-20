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В Харкові виявили любителя дитячої порнографії

В Харкові виявили любителя дитячої порнографії

Зловмисник завантажував заборонену порнографічну продукцію з мережі Інтернет та зберігав її на персональному комп`ютері для особистого перегляду.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

Під час санкціонованого обшуку у квартирі 51-річного чоловіка правоохоронці виявили персональний комп`ютер, на якому порушник зберігав відео та фото файли з дитячою порнографією.

Відповідно до висновків судової мистецтвознавчої експертизи, вилучені файли мають порнографічний характер і належать до дитячої порнографії.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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