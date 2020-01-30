В Харькове произошла стрельба и взрыв: на месте работает полиция

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Шевченковском районе Харькова, которое произошло сегодня днем.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 30 января, в 13:30 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв.

По адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором, предположительно, может находиться пострадавший.

Сейчас полиция проводит осмотр места происшествия и утсанавливает местонахождение автомобиля.

Агентство Телевидения Новости