В Харькове произошла стрельба и взрыв: на месте работает полиция
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Шевченковском районе Харькова, которое произошло сегодня днем.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 30 января, в 13:30 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв.
По адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором, предположительно, может находиться пострадавший.
Сейчас полиция проводит осмотр места происшествия и утсанавливает местонахождение автомобиля.