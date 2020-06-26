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В Харькове задержали двух наркосбытчиков

В Харькове задержали двух наркосбытчиков

В Харькове правоохранители задержали за сбыт наркотических веществ двух мужчин, 26 и 27-лет, которые распространяли наркотические вещества через специально созданный Интернет-магазин. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В сентябре 2019 в полицию поступила информация о фактах сбыта психотропных веществ на территории Киевского района  Харькова. 

Сведения о данном событии следователь внес в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 

На злоумышленников правоохранители вышли в ходе проведения оперативно-следственных действий.

25 июня 2020 в рамках открытого уголовного производства был проведен обыск по месту жительства фигурантов. Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли 26 расфасованных пакетов и 2 пакета с веществом кристаллического происхождения, а также растение, внешне похожее на коноплю. 

Также полицейские изъяли у злоумышленников ноутбук, мобильные телефоны и банковские карточки для дальнейшего установления преступных связей мужчин и каналов поступления психотропных веществ.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

Кроме того, задержанные указали  полицейским 4 места, где они сделали закладки с психотропными веществами. Наркотики в дальнейшем были изъяты.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости

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