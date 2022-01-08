В Харькове задержали женщину, ограбившую пенсионерку

В Харькове полицейские менее чем за сутки установили и задержали женщину, которая ограбила пенсионерку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции 7 января около 11:00.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность женщины, причастной к совершению уголовного правонарушения. Ею оказалась 37-летняя безработная жительница села Липцы, злоупотребляющая спиртными напитками.

Установлено, что на момент совершения преступления она также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленница ворвалась в дом 83-летней жительницы села Липцы, избила ее и завладела деньгами в сумме 18 тысяч гривен.

Правоохранители обнаружили злоумышленницу возле станции метро «Студенческая» в Харькове и задержали ее.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании ей меры пресечения.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

Агентство Телевидения Новости