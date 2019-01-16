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В Харьковской области из-за долга за воду обстреляли мужчину

В Харьковской области из-за долга за воду обстреляли мужчину

В полицию обратился 43-летний житель поселка Тихополье Лозовского района Харьковской области. Мужчина сообщил о том, что 13 января около 9:30 у его двора между ним и поставщиком воды произошел конфликт.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, конфликт произошел на почве задолженности заявителя  в сумме 5500 гривен за услуги водоснабжения.

Во время ссоры поставщик воды из пневматического пистолета выстрелил в сторону забора должника. 

Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал.

Сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений. 

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Агентство Телевидения Новости

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