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В Харьковской области пьяный мужчина избил своего отца до смерти

В Харьковской области пьяный мужчина избил своего отца до смерти

В Харьковской области полиция задержала мужчину за нанесение смертельных телесных повреждений своему отцу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию по телефону позвонила женщина и сообщила, что дома между ее сыном и мужчиной происходит ссора. 

Прибывшие на вызов правоохранители прекратили потасовку и отправили пострадавшего в больницу. Однако от многочисленных травм пенсионер скончался.

Полицейские установили, что между родственниками произошел переросший в драку конфликт. Нетрезвый сын нанес своему 74-летнему отцу многочисленные телесные повреждения, от которых он умер.

По данному факту следователем отдела полиции №1 Изюмского РУП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

38-летнего мужчину задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.  

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

Агентство Телевидения Новости

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