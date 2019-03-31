В Киевской области полиция изъяла 600 кг героина стоимостью около 50 миллионов долларов

600 килограммов героина на сумму около 50000000 долларов изъяли сегодня в Киевской области.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Фейсбук, опубликовав соответствующее видео с места следственных действий.

«100 килограммов яда изъяли еще ночью и 500 килограммов несколько часов назад. Нашу столицу наркосбытчики использовали как «склад» для дальнейших поставок яда в другие страны», - написал Князев.

По его словам, по делу правоохранители задержали четырех человек: гражданина Молдовы, Турции и двух из Македонии.

При этом глава Нацполиции отметил, что никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией.

Стоимость изъятого, по предварительным оценкам, составляет около 50 миллионов долларов.

Агентство Телевидения Новости