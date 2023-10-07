В Одесі ДБР викрило злочинну схему видачі «білих квитків» депутатам та їх родичам

● Працівники ДБР викрили схему в Одеському районному територіальнім центрі комплектування та соціальної підтримки, яка допомагала депутатам та їх родичам уникнути мобілізації.

● Військовослужбовець Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє наближене коло осіб.

● За 12 тисяч доларів США їм вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для військової служби. Це давало змогу безперешкодно знімати ухилянтів з військового обліку.

● Допомагала підшукувати «віп-клієнтів» знайома працівника ТЦК – начальниця одного з управлінь органів місцевого самоврядування Одещини. Також вона відповідала за розрахунок та бухгалтерію.

● Слідством задокументовано, що за такою схемою ділки «допомогли» щонайменше 10 віп-ухилянтам стати непридатними для військової служби.

● 5 жовтня 2023 року працівники ДБР затримали посадовицю та співробітника Одеського РТЦК та СП під час одержання 12 тисяч доларів США оплати за послугу від чергового клієнта.

● Наразі працівники ДБР встановлюють повне коло причетних до оборудки осіб серед посадовців Одеського РТЦК та СП.

● Затриманим вже повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення їх від посади.

● Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

▶ ️Детальніше за посиланням (https://dbr.gov.ua/news/v-odesi-dbr-vikrilo-zlochinnu-shemu-vidachi-bilih-kvitkiv-deputatam-ta-ih-rodicham)

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Джерело: https://t.me/DBRgovua/3885

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