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Польський уряд продовжив тимчасовий захист для українських біженців, включаючи чоловіків, до вересня 2025 року

Польський уряд продовжив тимчасовий захист для українських біженців, включаючи чоловіків, до вересня 2025 року

Однак буде змінено умови виплати допомоги сім'ям з дітьми у розмірі 800 злотих (близько 7810 гривень).

Як пояснив віце-прем'єр-міністр Косиняк-Каміш, так звані виплати 800+ будуть доступні всім сім'ям, де діти ходять до польської школи.

«Було багато інформації, що люди отримують допомогу та одразу їдуть до України. Ми ущільнюємо систему, робимо її прозорішою», — зазначив Косиняк Камиш.

Зміни до закону, за винятком деяких положень, набудуть чинності 1 липня 2024 року. Питання про те, щоб позбавити українських чоловіків тимчасового захисту, наразі не розглядалося.

©️PAP та Polskie radio.

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18976

Новости портала «Весь Харьков»

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