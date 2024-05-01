Польський уряд продовжив тимчасовий захист для українських біженців, включаючи чоловіків, до вересня 2025 року

Однак буде змінено умови виплати допомоги сім'ям з дітьми у розмірі 800 злотих (близько 7810 гривень).

Як пояснив віце-прем'єр-міністр Косиняк-Каміш, так звані виплати 800+ будуть доступні всім сім'ям, де діти ходять до польської школи.

«Було багато інформації, що люди отримують допомогу та одразу їдуть до України. Ми ущільнюємо систему, робимо її прозорішою», — зазначив Косиняк Камиш.

Зміни до закону, за винятком деяких положень, набудуть чинності 1 липня 2024 року. Питання про те, щоб позбавити українських чоловіків тимчасового захисту, наразі не розглядалося.

©️PAP та Polskie radio.

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18976

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