Криминал
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03.11.2019 15:39
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В Первомайском районе угонщик на похищенном авто сбил женщину

В Первомайском районе угонщик на похищенном авто сбил женщину

29 октября около 20:50 в Первомайский ОП обратился 42-летний мужчина, сообщивший, что в поселке Алексеевка неизвестный напал на него и его 17-летнего сына, нанес им обоим телесные повреждения и угнал их автомобиль, ВАЗ 2101.

Во время оперативных мероприятий было установлено, что нападавший на угнанном автомобиле в поселке Первомайский сбил женщину, бросил машину и скрылся. С легкими телесными повреждениями 49-летняя пострадавшая была доставлена в больницу, а через полчаса был задержан и угонщик, пытавшийся уехать из поселка.

Выяснилось, что задержанный 23-летний житель поселка Алексеевка Первомайского района уже разыскивался за кражу. В настоящий момент ему сообщено о подозрении в незаконном завладении транспортным средством.. Мужчина доставлен в следственный изолятор. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.289, ч.1 ст.286 и ч.1 ст.125 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

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