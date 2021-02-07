В российской колонии умер украинец - правозащитники

В российской исправительной колонии умер гражданин Украины, осужденный за кражу. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По ее данным, Владимир Здоренко скончался в исправительной колонии №1 в Адыгее 5 февраля. Украинца осудили в оккупированном Крыму в 2019 году, однако для отбывания наказания его вывезли на территорию России.

«Утром 5 февраля 2021 года в ИК-1 Адыгеи (РФ) скончался вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи граждан Украины - заключенный Здоренко Владимир, 1971 г.р.», - говорится в сообщении.

Правозащитники утверждают, что в колонии украинца заразили ВИЧ-инфекцией, при этом необходимая медицинская помощь ему не была предоставлена.

Крымская правозащитная группа напоминает, что согласно статье 38 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, лица, находящиеся под защитой, имеют право на медицинскую помощь и лечение в больнице в такой же степени, как и граждане государства, на территории которого они находятся, если этого требует состояние их здоровья.

Кроме того, статья 76 Конвенции касается обязательств оккупирующей державы к особо уязвимой категории - лицам, находящимся под защитой и обвиняемым в совершении преступления. «Оккупационные органы должны установить для таких лиц санитарный и пищевой режимы, которые достаточны для поддержания их здоровья. Они должны получать такую ​​медицинскую помощь, которую требует состояние их здоровья», - подчеркивают правозащитники.

Ранее сообщалось о том, что в местах лишения свободы на территории РФ и незаконно аннексированного Крыма незаконно удерживаются 112 украинцев, 235 украинских граждан находятся в плену ОРДЛО.

Агентство Телевидения Новости