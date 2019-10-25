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В Сети появилось видео перестрелки на Клочковской

В Сети появилось видео перестрелки на Клочковской

В Сети появились несколько видеозаписей перестрелки в Харькове, которая произошла сегодня, 25 октября, на парковке супермаркета на Клочковской.

Видео было снято случайными очевидцами.

На кадрах видео видно, что три человека пытались застрелить мужчину, который также был вооружен и при этом отстреливался.

Как сообщалось, в результате перестрелки один из ее участников скончался, а еще один госпитализирован с ранениями.

Напомним, сегодня около 12:00 двое неизвестных открыли стрельбу на парковке у супермаркета на Клочковской. 

Злоумышленники совершили несколько выстрелов в двух мужчин, один из которых получил смертельные ранения и скончался в автомобиле скорой помощи. 

Другого же раненого с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Позже один из подозреваемых в нападении подорвал себя гранатой на территории харьковского железнодорожного вокзала. Мужчина погиб на месте.

Внимание! Видео 18+! На видео пристутствует ненормативная лексика!


Агентство Телевидения Новости

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