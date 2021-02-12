В США судили украинца за интернет-мошенничество

Суд в США приговорил украинца к более чем семи годам лишения свободы за участие в схеме по отмыванию денег в сети Интернет. Также Александр Мусиенко обязан заплатить почти 100 тысяч долларов денежной компенсации, сообщает Министерство юстиции США.

"Украинец был приговорен к 87 месяцам тюрьмы и обязан заплатить 98 751,64 доллара компенсации после признания его виновным в совершении сетевого мошенничества, связанного с его участием в схеме по отмыванию средств для восточноевропейских преступников, которые взломали и похитили средства с банковских счетов американского бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2009 по 2012 годы Мусиенко из Одессы сотрудничал с восточноевропейскими компьютерными хакерами для получения более чем 3 млн долларов с банковских счетов граждан США и отмывании похищенных средств за рубежом.

Партнеры Мусиенко в схеме взламывали и похищали информацию у пострадавших в Соединенных Штатах и использовали эту информацию для того, чтобы выдать из себя жертв. Задержанный в свою очередь принимал участие в вербовке, надзоре и руководстве сетью "денежных мулов", или лиц, которые могли получать похищенные средства и передавать их за границу.

Арестовали Мусиенко в 2018 году в Южной Корее, в следующем году он был экстрадирован в США.

В апреле 2019 года ФБР обнаружило в ноутбуке Мусиенко файлы, содержащие примерно 120 тысяч номеров платежных карточек и связанную с ними идентификационную информацию.

Агентство Телевидения Новости