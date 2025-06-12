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ВАКС оголосив вирок колишній судді Окружного адміністративного суду м. Києва

ВАКС оголосив вирок колишній судді Окружного адміністративного суду м. Києва

11 червня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишній судді Окружного адміністративного суду м. Києва, яку викрили на одержанні неправомірної вигоди від заступника директора з комерційних питань одного з підприємств за прийняття процесуальних рішень у справі.

Вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком три роки, з конфіскацією всього належного їй майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3004

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