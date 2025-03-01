ВАКС визнав необґрунтованими активи на суму понад 5 млн грн, якими користується начальник одного з управлінь столичної міграційної служби
27 лютого 2025 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на членів сім’ї та родичів начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області, на суму понад 5 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).
Суд визнав необґрунтованими активами квартиру в місті Києві та 3 автомобілі, що були набуті членами сім’ї та родичами посадовця упродовж 2022–2023 років, але якими після їхнього придбання користувався посадовець і його дружина. Згідно з рішенням суду в дохід держави стягнуто квартиру та 2 автомобілі, а також грошові кошти у сумі 1 389 606 грн – як вартість третього автомобіля.
Зауважимо, що позов пред’явлено на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.
Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2797