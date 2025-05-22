Вдарив по голові та відібрав телефон: у Харкові затримано грабіжника

Поліцейські повідомили мешканцю Харкова про підозру у скоєнні грабежу.

Про це повідомляє поліція Харківської області. До відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення від жителя Основ’янського району про те, що його пограбував незнайомець.

В ході проведення слідчо-оперативних та розшукових дій було встановлено, що нападником виявився раніше засуджений місцевий мешканець 1988 року народження. Він підійшов до потерпілого, став поводити себе агресивно, почав сварку, а потім завдав ударів по голові. Зловмисник заволодів мобільним телефоном та документами чоловіка.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости