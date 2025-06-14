Відшкодування понад 1 млрд грн: ВАКС затвердив угоду із 7 учасниками злочинної організації, яка діяла в м. Одесі

12 червня 2025 року вироком ВАКС затверджено угоду про визнання винуватості 7 осіб – учасників злочинної організації, яка встановила контроль над діяльністю Одеської міської ради та одержувала прибутки від суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території м. Одеси.

Виявлена злочинна схема була однією з наймасштабніших в Україні. Її викриття та, найголовніше, припинення її діяльності є прикладом успішної протидії організованій злочинності на найвищому рівні. Це стало можливим завдяки ефективній роботі детективів та прокурорів, які упродовж тривалого часу здійснювали значний комплекс відповідних слідчих дій.

Учасниками злочинної діяльності були вже колишні керівники Одеської міської ради, які систематично одержували неправомірну вигоду та забезпечували прийняття необхідних рішень. Особам, зокрема, висунуто обвинувачення в заволодінні у 2011 році майновим комплексом стратегічного об’єкта – КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» – вартістю більше 118 млн грн. Ця справа була однією з тих, яку актуалізовано після призначення нового керівництва САП.

Так, відповідно до угоди обвинувачені зобов’язані повністю відшкодувати завдану шкоду Одеській міській раді, зокрема сплатити 150 млн грн на рахунок міськради та повернути 2 488 одиниць майна Одеській територіальній громаді. Також Одеська міська рада продовжить бути власником міжнародного аеропорту та її частка у відповідному статутному капіталі не зменшиться, що було однією з основних умов укладення угоди з боку потерпілого.

Вироком суду обвинуваченим призначено остаточні покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 8 років, а також штрафів на загальну суму понад 400 млн грн. Зважаючи на надання викривальних показань, засуджених звільнено від покарання із встановленням іспитового строку. За окремі злочини осіб звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Разом із тим зауважимо, що вперше застосовано максимальний розмір штрафу, який визначено чинним законодавством, – 204 млн грн. Іншому обвинуваченому призначено додаткове покарання у вигляді штрафу на суму 102 млн грн, ще двом особам – більше 30 млн грн кожному.

За рішенням суду, у дохід держави в засуджених конфісковано більше 6 млн грн, понад 582 тис. дол. США та 6000 євро, а також 6 об’єктів дороговартісного нерухомого майна (серед яких квартира площею 700 кв м у центрі м. Одеси). Ще до грошових коштів у сумі 20 тис. доларів США застосовано спецконфіскацію.

Крім того, засуджені перерахували 20 млн грн та зобов’язані перерахувати ще 106 млн грн на підтримку Збройних Сил України.

Загалом згідно з умовами затвердженої угоди особи взяли на себе зобов’язання сплатити на користь держави / територіальної громади м. Одеси грошові кошти та передати майна на суму, яка перевищує 1 млрд грн. Це найбільша угода в історії застосування угод про визнання винуватості.

Вказана угода є яскравим прикладом ефективного використання механізму угоди антикорупційними органами під час протидії корупційним злочинам. Саме завдяки удосконаленому законодавству у сфері угод у цій справі після припинення злочинної діяльності особи визнані винуватими у вчиненні низки злочинів та їм призначено покарання; завдану шкоду буде відшкодовано та компенсовано; держава й територіальна громада одержать грошові кошти та майно в загальному розмірі більше 1 млрд грн, держава не витрачатиме ресурси на, ймовірно, тривалий розгляд справи за участю значної кількості осіб, які обвинувачуються у вчиненні великої кількості злочинів, строк давності притягнення до відповідальності за окремі з яких вже закінчився або незабаром мав закінчитися, що створювало очевидні ризики уникнення деякими засудженими покарання.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура й надалі ефективно використовуватиме інститут угод у кримінальному провадженні для виконання покладених на неї завдань.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3010

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