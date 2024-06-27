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Викрито чергову зрадницю: підбирала «кадри» в окупаційну адміністрацію на Харківщині

Викрито чергову зрадницю: підбирала «кадри» в окупаційну адміністрацію на Харківщині

Служба безпеки викрила ще одну зрадницю, яка «очолювала» кадровий підрозділ в окупаційній адміністрації під час окупації частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, зловмисницею виявилася 42-річна мешканка м. Вовчанська, яка до повномасштабного вторгнення рф працювала на різних посадах в органах державної влади на території району.

Задокументовано, що у 2022 році, під час окупації Вовчанська, фігурантка перейшла на бік ворога і добровільно обійняла посаду в окупаційній філії районного «центру зайнятості».

До її «обов’язків» входила організація функціонування владної вертикалі незаконних органів держави-агресора. Крім того, ворожа поплічниця організовувала для підлеглих «курси підвищення кваліфікації» по нормативній базі рф. А також консультувала «роботодавців» відповідно до російського законодавства.

Встановлено, що за вказівкою агресора зрадниця брала участь у складанні програм зайнятості населення та програм соціально-економічного розвитку Вовчанського району, готувала викривлену інформацію для росзмі про нібито «соцзахист» безробітних з боку окупаційної влади.

Напередодні контрнаступу Сил оборони у 2022 році ворожа поплічниця втекла на територію держави-агресора і наразі переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

За такі злочини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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