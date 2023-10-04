Викрито мешканку Харківщини: передавала окупантам «характеристики» односельців

Дізнанням встановлено, що мешканка села Пільна Чугуївського району з власної ініціативи пішла на співпрацю з ворогом.

Вона обійняла посаду «секретаря старости» Юрченківської громади у територіальному управлінні окупаційної адміністрації, повідомляє прокуратура Харківської області.

Колаборантка організовувала видачу російської гуманітарної допомоги та формувала так звані «характеристики» на жителів села Пільна, які потім передавала представникам окупаційної влади.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 28-річній жінці за фактом колабораційної діяльності.

Агентство Телевидения Новости