Викрито ще одного прихильника «руського миру»: бажав жити під російським прапором

За даними слідства, мешканець м. Красноград, маючи антиукраїнські погляди, публічно виголошував заклики на підтримку держави-агресорки.

Знаходячись у місцевому парку, шанувальник «руського миру» схвалював дії військових держави-агресора на території України та висловлював бажання жити під російським прапором, повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 40-річному чоловіку за фактом виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости