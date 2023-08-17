Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:37
Просмотров: 115

Викрито ще одного прихильника «руського миру»: бажав жити під російським прапором

Викрито ще одного прихильника «руського миру»: бажав жити під російським прапором

За даними слідства, мешканець м. Красноград, маючи антиукраїнські погляди, публічно виголошував заклики на підтримку держави-агресорки.

Знаходячись у місцевому парку, шанувальник «руського миру» схвалював дії військових держави-агресора на території України та висловлював бажання жити під російським прапором, повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 40-річному чоловіку за фактом виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 