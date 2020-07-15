Вимагання неправомірної вигоди: ще двом поліцейським та одній цивільній особі повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокуратури Харківської області повідомлено про підозру ще двом поліцейським та одній цивільній особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, повторно).

Як раніше повідомляв прокурор області Олександр Фільчаков, у ході досудового розслідування встановлено, що групою поліцейських Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області організовано злочинну схему, пов’язану із систематичним отриманням неправомірної вигоди від фізичних осіб. Вказані поліцейські затримували осіб, що забирали закладені в громадських місцях наркотики, та вимагали неправомірну вигоду за непритягнення до кримінальної відповідальності. Гроші поліціянти пропонували принести родичам затриманих. При цьому затримання осіб належним чином не оформлювалось.

Спільниками поліцейських були цивільні особи, які забирали гроші у «закладчиків» та передавали їх правоохоронцям.

Таким чином співробітники поліції «заробили» близько 150 тис. грн.

На даний час усього повідомлено про підозру 6 поліцейським та одній цивільній особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Усіх поліціянтів відсторонено від займаних посад, двом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, цивільній особі — у вигляді домашнього арешту. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншим поліцейським.

Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР, розташоване в м. Полтаві, оперативний супровід — Служба безпеки України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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