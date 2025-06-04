Виправдовувала збройну агресію рф проти України: на Харківщині викрили пропагандистку рф

На Харківщині Служба безпеки викрила та притягнула до кримінальної відповідальності ще одну пропагандистку ідей «руського миру».

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, 54-річна місцева мешканка наповнювала ворожою пропагандою проросійський телеграм-канал для мешканців Куп’янська та прилеглих населених пунктів.

Цей ТГ-канал перебуває під повним контролем спецслужб російської федерації. Адміністратори цього каналу фактично знаходяться на території держави-агресора і підтримують постійний прямий зв’язок з кадровими співробітниками фсб рф.

Від початку минулого року зловмисниця регулярно публікувала у телеграм-каналі інформаційні матеріали, в яких виправдовувала збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році.

Окупацію рашистами всесвітньо визнаних суверенних територій України вона цинічно називала «визволенням», а військовослужбовців ворожої російської армії називала «нашими».

Крім цього, жінка дискредитувала українських захисників, розповсюджуючи стандартні фейки кремлівської пропаганди. Натомість російських загарбників вона навпаки глорифікувала, вихваляючи їх нібито гуманізм.

Встановлено, що ці російські пропагандистські матеріали вона копіювала з інших інформаційних ресурсів ворога.

Ініційована Службою безпеки судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер поширюваних жінкою публікацій.

Правоохоронці блокували діяльність пропагандистки за місцем її мешкання у селищі Шевченкове Куп’янського району, повідомили у СБУ.

Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за чч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, в яких міститься виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинені повторно).

Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости