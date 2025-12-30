Вирок воєнним злочинцям ― катів з російської армії засудили за тортури і вбивство цивільного на Миколаївщині

У 2022 році під час окупації частини Миколаївської області у поневолених громадах регіону перебували, зокрема, російські загарбники зі 108 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії зс рф, які протиправно затримували та піддавали нелюдським тортурам громадян України.

У взаємодії з ГУР МО україни слідчі Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України встановили особи трьох російських офіцерів, причетних до скоєння воєнних злочинів проти цивільного населення у селі Новопетрівка Баштанського району на Миколаївщині:

1. манджиєв аралтан андрєєвіч (рос. манджиев аралтан андреевич), 13.10.1989 р. н., офіцер 108 десантно-штурмового полку, 7 десантно-штурмової дивізії зс рф;

2. макін константін вячеславовіч, (рос. макин константин вячеславович), 26.07.1986 р. н., офіцер 108 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії зс рф;

3. Вирок воєнним злочинцям ― катів з російської армії засудили за тортури і вбивство цивільного на Миколаївщиніклімєнко віктор вікторовіч, 06.08.1977 р. н., (рос. клименко виктор викторович) офіцер 108 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії зс рф.

Вказані особи протиправно позбавляли волі, завдавали тяжких тілесних ушкоджень, імітували розстріли та застосовували різні види тортур до українців.

Зокрема, у березні 2022 російські окупанти клімєнко та манджиев затримали у Новопетрівці двох місцевих беззбройних чоловіків та нелюдськи побили. Одного з них, чоловіка голови місцевої територіальної громади, катували з особливою жорстокістю, а після кількох днів тортур ― розстріляли за наказом манджиєва.

У цій справі Снігурівський районний суд Миколаївської області дослідив зібрані докази вчинення воєнних злочинів та заочно виніс вирок: мандживу ― довічне ув’язнення, клімєнку ― 12 років в’язниці.

Робота зі встановлення та притягнення до відповідальності воєнних злочинців з російської окупаційної армії триває.

❗ ️ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений воєнний злочин буде справедлива відплата

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»