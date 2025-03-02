Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 24 по 28 лютого 2025 року ми говорили про:

✅ деталі операції «Чисте місто» щодо викриття механізму заволодіння землею київської громади. Більше у відео (https://youtu.be/iv3TmQSgNWY)

✅ підозру ексзаступнику голови ДФС у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків державі на понад 641 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/6rruioHN)

✅ направлення до суду справи щодо заволодіння 206 млн грн Укргазбанку. Більше тут (https://cutt.ly/yrr3t3vL)

✅ направлення до суду справи щодо незаконного отримання екснардепом компенсації за оренду житла. Більше тут (https://cutt.ly/SreMVvnG)

✅ скерування до суду обвинувального акта у справі щодо заволодіння пшеницею на майже 23 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/DrrOTNmD)

● неправомірну вигоду у 2024 році. Більше тут (https://cutt.ly/trrOK08Y)

● міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні. Більше тут (https://cutt.ly/KrrOKIvw)

● екстрадицію учасників справ НАБУ і САП. Більше тут (https://cutt.ly/ArrOKpY7)

● вироки у справах щодо топкорупції. Більше тут (https://cutt.ly/krrGV8Pj)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3081

Новости портала «Весь Харьков»