Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 2 по 6 червня 2025 року ми говорили про:

✅ нову підозру керівнику АМКУ у недекларуванні майна, а також підозру його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні. Більше тут (https://cutt.ly/HrnADXZm)

✅ викриття колишніх детектива БЕБ і слідчого поліції Київщини на вимаганні 150 тис. дол. США у керівника компанії. Більше тут (https://cutt.ly/WrnMsC64)

✅ викриття організатора схеми мільйонних розкрадань на закупівлях енергетичного обладнання та обрання йому запобіжного заходу. Більше тут (https://cutt.ly/brnaZ1AB) і тут (https://cutt.ly/3rn1QhJu)

✅ завершення розслідування у справі заволодіння майже пів мільярда гривень ДП «Поліграфкомбінат». Більше тут (https://cutt.ly/Hrb6VT8Q)

✅ скерування до суду справи про хабар у криптовалюті в еквіваленті 355 тис. дол. США. Більше тут (https://cutt.ly/grn2VAaE)

✅ направлення до суду справи заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» на суму 11,8 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/4rn01U9M)

✅ спеціальну конфіскацію понад 54,6 млн грн у справі про розкрадання на закупівлях Укрзалізниці. Більше тут (https://cutt.ly/JrnMsvF3)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3225

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