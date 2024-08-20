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Вступав у проросійські групи в Telegram та принижував українських бійців: судитимуть жителя Харківщини

Вступав у проросійські групи в Telegram та принижував українських бійців: судитимуть жителя Харківщини

Житель селища Пісочин Харківського району з початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України підтримував на просторах інтернету державу-агресора.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У месенджері Telegram чоловік вступив у проросійські групи, де активно коментував пропагандистські пости.

Під однією з публікацій він написав наступне: «Харьков – русский город. И теперь из-за того, что с 2014-го года понаехали сюда всякие, для которых Бандера это батько, приходится их выкуривать ракетами. Другого выхода нет, сами уходить не хотят».

Також чоловік у своїх коментарях на кремлівських майданчиках називав військовослужбовців ЗСУ «террористами» та іншими образливими словами. Він додав, що українським бійцям, на його думку, краще одразу потрапляти у полон російської армії. Такі характеристики демонструють зневажливе ставлення обвинуваченого до українських військових та водночас імпліцитно підкреслюють значущість і перевагу військових формувань рф.

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного чоловіка у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії рф проти України, вчиненому повторно (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Чоловіка судитимуть у Харківському районному суді Харківської області. Фігуранту загрожує до восьми років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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