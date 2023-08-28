Вступив до «мвс рф», щоб фабрикувати справи проти українців: затримано жителя Куп’янська
Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника, який співпрацював з російськими загарбниками у період тимчасової окупації Харківщини.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Зловмисником виявився 31-річний мешканець Куп’янська. Під час окупації міста він подав свою «кандидатуру» до лав створеного агресором «управління мвс у Харківській області».
Враховуючи прокремлівську «позицію» колаборанта, рашисти призначили його «оперуповноваженим відділу карного розшуку» у складі карального органу.
На цій «посаді» він виконував завдання місцевих гауляйтерів щодо проведення масових репресій проти учасників руху опору в регіоні.
Для цього колаборант брав участь в «облавах» на помешкання українських патріотів та їх «доставці» до відділку окупаційної поліції.
Там він безпосередньо знімав відбитки пальців у потерпілих і долучав ці дані до матеріалів фабрикованих «карних справ» для ув’язнення людей в російських катівнях.
Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись від правосуддя на території регіону. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 31-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.
Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.