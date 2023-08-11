«Вы просто как мясо для них, вот и всё…» - перехоплення ГУР
«…у них ещё в планах утилизировать как можно больше народу. это уже не скрывают»
Дружина/дівчина окупанта висловлює своє невдоволення, щодо відсутності демобілізації для мобілізованих військовослужбовців, яких змушують підписувати контракт. Говорить, що СВО - це “утилізація” їхнього населення, пропонує окупанту дати хабар керівництву, щоб демобілізуватися.
● «получается, вас не демобилизуют, а будут контракты подсовывать»;
● «сейчас закон он вообще вышел типа если какое-нибудь звание до 60-ти лет могут призвать»;
● «это утилизация. Они утилизируют... им не нужны люди...»;
● співрозмовниця окупанта пропонує йому заплатити пів мільйона, щоб відправитися додому.
▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua